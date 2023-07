POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung auf L150

Trier (ots) - Schweich: In der Nacht von Dienstag, dem 04.07.2023 auf Mittwoch, den 05.07.2023 kam es in Schweich zu zwei Diebstählen aus zwei geparkten PKW. Eines der beiden Fahrzeuge parkte in der Isseler Straße, das andere Fahrzeug in der Straße Am Jungferngarten. Aus beiden Fahrzeugen wurden u.a. ein Rucksack, eine Geldbörse, zwei Mobiltelefone und ca. 200 EUR Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich ...

