Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmittag (26.09.2023) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Drogeriegeschäft an der Königstraße Parfum im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete den mutmaßlichen Dieb gegen 12.45 Uhr, wie er mehrere Düfte aus der Warenauslage in eine mitgebrachte Tüte gesteckt haben soll. Nachdem er den Kassenbereich passierte, ohne die Waren zu zahlen, sprach ihn der Detektiv an und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Der 25-jährige tunesische Staatsangehörige wird im Laufe des Mittwochs (27.09.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell