Polizei Mettmann

POL-ME: Entwendeter VW T-Roc aufgefunden - Hilden - 2309076

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in einer eigenen Pressemitteilung berichtet hatte, entwendeten unbekannte Täter am 15. August 2023 bei einem Tageswohnungseinbruch in Hilden zunächst unter anderem einen Fahrzeugschlüssel und anschließend einen vor dem Haus abgestellten VW T-Roc.

Das Fahrzeug war zur internationalen Fahndung ausgeschrieben worden und das Fachkommissariat für Einbruch- und Fahrzeugdiebstähle hatte die weitere Bearbeitung übernommen. Hinweise auf den Verbleib des vier Jahre alten VW T-Roc mit einem geschätzten Zeitwert von circa 25.000 Euro hatten sich zunächst jedoch nicht ergeben.

Am Sonntag, 17. September 2023, suchte ein 43-Jähriger eine Polizeidienststelle in Rheinland-Pfalz mitsamt einem VW T-Roc auf. Er gab an, das Fahrzeug für 16.000 Euro über ein Onlineportal in Köln erworben zu haben. Nach dem Kauf seien ihm Zweifel an der Echtheit der Fahrzeugpapiere gekommen, so dass er sich an die Polizei wandte. Im Rahmen erster Ermittlungen stellten die Beamten schnell fest, dass der VW T-Roc aus dem Einbruchdiebstahl in Hilden stammte und stellten das Fahrzeug zur Beweis- sowie zur Eigentumssicherung sicher. Die vorgelegten Zulassungsbescheinigungen stammten zudem aus einem Einbruchdiebstahl in ein Straßenverkehrsamt und wurden ebenfalls sichergestellt.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Verkäufer aus Köln ein. Da dessen Personaldaten ersten Erkenntnissen zur Folge gefälscht waren, ist eine Klärung der Identität Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Anmerkung: Die ursprüngliche Pressemitteilung zum Fahndungsaufruf nach dem Diebstahl des Fahrzeuges wurde aus dem Presseportal aus Datenschutzgründen gelöscht. Wir bitten, die Meldung nicht weiter zu verbreiten.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell