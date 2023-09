Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe ertappt und festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (25.09.2023) zwei 26 und 32 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, an der Königstraße in einer Drogerie fünf Paar Socken und sechs Parfüme im Wert von über 130 Euro, wenig später in einem Bekleidungsgeschäft zwei Badehosen, zwei Sporthosen und Unterbekleidung im Wert von knapp 150 Euro sowie in einem weiteren Bekleidungsgeschäft zwei Sweatshirts im Wert von rund 140 Euro gestohlen zu haben. Ein 59 Jahre alter Ladendetektiv beobachtete gegen 18.45 Uhr, wie die beiden Tatverdächtigen im zuletzt genannten Geschäft mit mehreren Kleidungsstücken in den Händen eine Umkleidekabine betraten und diese mit scheinbar leeren Händen wieder verließen. Bei einem der beiden Männer entdeckte der Detektiv dann die Sweatshirts unter der Jacke. Zudem konnte er bei dem Komplizen des Tatverdächtigen Kleidungsstücke und Kosmetika im Wert von mehreren hundert Euro auffinden. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden Männer daraufhin fest. Die zwei Tatverdächtigen mit algerischer Staatsangehörigkeit werden am Dienstag (26.09.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

