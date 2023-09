Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 60-Jährigen die Treppe hinuntergestoßen und bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine unbekannte Frau hat am späten Freitagabend (22.09.2023) einen 60 Jahre alten Mann die Treppen hinuntergestoßen und bestohlen. Der 60-Jährige hielt sich gegen 23.30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Rathaus auf, als ihn die Frau von hinten die Treppen hinunterstieß. Während er verletzt am Boden lag, stahl die unbekannte Frau 60 Euro Bargeld aus seinem Portemonnaie. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Erst dort wurde die Polizei alarmiert. Die Unbekannte ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und dick. Sie war in Begleitung eines etwa 40 Jahre alten Mannes mit schlanker Figur und bräunlichen Haaren. Laut dem 60-Jährigen sollen die beiden dort gebettelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier Gutenbergstraße zu melden.

