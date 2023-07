Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus einem Fiat Ducato

Die Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

In der Zeit von Freitag (30. Juni 2023) um 18:00 Uhr bis Montag (3. Juli 2023) um 05:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter Werkzeugmaschinen aus einem Fiat Ducato. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Klombeckstraße abgestellt. Entwendet wurden zwei Bohrmaschinen, eine Handkreissäge sowie ein Nivelliergerät. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

Präventionstipps der Polizei:

- Lassen Sie keine Wertsachen oder Werkzeuge im Fahrzeug zurück. Autoknacker suchen solche Tatgelegenheiten. Durch umsichtiges Verhalten vermeiden Sie, Opfer zu werden!

- Nutzen Sie eine abschließbare Garage. Oder: Stellen Sie Ihr Fahrzeug an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. Schließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzzeitiger Abwesenheit immer ab.

- Sicherungen, die durch Alarm optisch und akustisch den Dieb bei seiner Arbeit stören/abschrecken oder Warnaufkleber, die durch ihre optische Wirkung dem Dieb "erschwerte Arbeit" signalisieren, schützen.

- Verriegeln Sie Türen und Kofferraum mit zusätzlich verbauten Bolzenriegelschlössern. Diese haben besonders lange und stabile Bolzen. Sichern Sie Fenster von innen mit Metallgittern.

- Installieren Sie fest mit dem Fahrzeug montierte Wertbehältnisse, in die Sie Gegenstände legen können.

- Sichern Sie Werkzeugkoffer und Kisten mit geprüften Schlössern und Ketten im Fahrzeugladeraum. Eine Kombination mehrerer Sicherungen ist besonders wirkungsvoll. Das Anbringen von versteckt verbauten Ortungsgeräten in Werkzeugkoffern ermöglicht den Nachweis, dass es sich bei dem Werkzeug um Diebesgut handelt.

- Geben Sie Ihrem Eigentum die eigene (Farb-)Note. Dies erschwert den Weiterverkauf. Kennzeichnen Sie Ihr Werkzeug und Ihre Werkzeugkoffer möglichst unveränderbar und großflächig mit Firmennamen, Fahrzeugkennzeichen oder Telefonnummer.

- Notieren Sie sich die Individualnummern Ihrer Werkzeuge und Maschinen und schreiben Sie diese auf. Die Rechnung enthält meist nur die Typenbezeichnung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell