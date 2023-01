Polizei Bielefeld

POL-BI: Randalierer beschädigt PKW und Schaufensterscheiben

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Ein Polizist der Stadtwache unterbrach am Mittwoch, 18.01.2023, seine Computerarbeit, um mit Unterstützung zweier Passanten einen polizeibekannten Täter vorläufig festzunehmen.

Der Betreiber eines Kiosks an der Straße Niederwall betrat gegen 12:10 Uhr die Stadtwache und informierte den Polizeibeamten, der gerade eine Strafanzeige aufnahm, über einen Randalierer. Der Beamte stoppte seine Arbeit und lief zusammen mit dem Zeugen auf die Straße Niederwall. Sie sahen einen Mann Richtung Jahnplatz gehen, der die Aufsteller mehrerer Geschäfte nahm und in das Schaufenster eines Blumengeschäftes sowie in das eines Optikergeschäftes warf. Sofort nahm der Polizist die Verfolgung auf und griff mit Unterstützung zweier Passanten den Unbekannten. Sie brachten ihn zu Boden und fesselten ihn.

Andere Zeugen teilten hinzukommenden Streifenbeamten mit, dass der Täter im Bereich des Fußgängerüberwegs am Niederwall gegen zwei stehende Fahrräder getreten und den Außenspiegel eines geparkten VW Crafter abgetreten hatte.

Im weiteren Verlauf trat der Randalierer den Aufsteller des Kiosk um und ging in den Laden. Dort griff er sich mehrere Zigaretten aus dem Regal. Als ihn der Betreiber fragte, was das soll, bedrohte der Dieb ihn. Während der Täter seinen Weg in Richtung Jahnplatz fortsetzte, lief der Kioskbesitzer zur Stadtwache.

Der polizeibekannte 28-jährige Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen. Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen in drei Fällen und Diebstahl wurden eingeleitet.

