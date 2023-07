Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Kollision auf B67

Mehrere Person verletzt

Kalkar-Niedermörmter (ots)

Am Freitag (30. Juni 2023) kam es gegen 11:40 Uhr auf der Bundesstraße 67 (B67) zu einem Verkehrsunfall. Der 20-jährige Fahrer eines Toyota Aygo befuhr mit seinem Wagen, in welchem sich noch ein 20-jähriger Beifahrer befand, die B67 aus Rees kommend, in Fahrtrichtung Kalkar. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 82-jähriger Mann aus Xanten mit seiner Mercedes B-Klasse, der den Zubringer zur B67 von der Rheinstraße aus befuhr, nach links auf die B67 in Richtung Rees abzubiegen. Der Mann aus Xanten missachtete die angeordnete Wartepflicht und fuhr in den Einmündungsbereich der Bundesstraße. Der Fahrer des Toyota Aygo konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und kam an der Leitplanke der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Durch die Kollision wurde der Fahrer leicht und der Beifahrer schwer verletzt, weshalb dieser in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden musste. Die beiden Insassen des Toyota Aygo stammen aus Düsseldorf. Der 82-jährige Mann aus Kalkar wurde leicht verletzt, während an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. (pp)

