Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt Kinderfahrrad geraubt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag (24.09.2023) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Wald an der Tachenbergstraße das Fahrrad eines Elfjährigen geraubt zu haben. Der Elfjährige saß gegen 14.30 Uhr zusammen mit Freunden auf einer Parkbank, als der 37-Jährige hinzukam und das Fahrrad, das vor der Bank lag, an sich genommen haben soll. Als der Junge das Fahrrad festhielt, soll ihm der Tatverdächtige das Fahrrad entrissen haben, bevor er damit in Richtung Korntal-Münchingen flüchtete. Nachdem mehrere Zeugen die Polizei alarmiert hatten, nahmen ihn die Beamten in der Ludwigsburger Straße fest. Der wohnsitzlose Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Montags (25.09.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell