POL-S: Geld gestohlen und Kopfstoß versetzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen (24.09.2023) einem 17-Jährigen zunächst Geld gestohlen, ihn mit einem Kopfstoß verletzt und ist dann geflüchtet. Das Opfer hielt sich mit einem Begleiter gegen 4.00 Uhr im Akademiegarten auf, als er aus einer Gruppe heraus von dem unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt wurde. Der Unbekannte nahm dann die Umhängetasche des 17-Jährigen, holte 50 Euro heraus und gab ihm die Tasche zurück. Als der 17-Jährige sein Geld zurückforderte, versetzte ihm der Täter einen Kopfstoß und flüchtete mit seinen Begleitern in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen zirka 20 Jahre alten und etwa 180 Zentimeter großen Mann mit schwarzem langem Haar handeln, der zur Tatzeit schwarze Kleidung trug.

