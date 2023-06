Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Oggersheim - Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 25.06.23, befuhr gegen 02:00h ein PKW die Mannheimer Straße in Richtung Hans-Warsch-Platz. Im Bereich der Einmündung der Straße "In den Hollergärten" streifte der PKW zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen BMW. Im Bereich der Haltestelle "Mannheimer Tor" wurden durch denselben PKW ein weiterer schwarzer BMW und ein Toyota beschädigt. Danach bog der PKW in die Niedererdstraße ein und wurde durch den meldenden Zeugen aus den Augen verloren. An den drei geparkten Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

