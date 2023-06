Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 im Rahmen der Streifenfahrt auf einen Pkw aufmerksam, der in starken Schlangenlinien die Bahnhofsstraße in Ludwigshafen befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch sowie eine Beeinträchtigung des Gleichgewichts festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp einem Promille. Dem Mann wurde in der Polizeidienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wurden sein Führerschein und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell