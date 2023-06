POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 23.06.2023, gegen 22:45 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Mann in der Kärntner Straße dreimal mit seinem Opel gegen eine Straßenlaterne. Sowohl am Fahrzeug als auch an der Laterne entstand hierdurch ein Sachschaden der sich insgesamt auf rund 3.500EUR beläuft. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der 30-Jährige zu Fuß von der ...

