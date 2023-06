Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - 59-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Unfallverursacher flüchtig

Wietmarschen (ots)

Gestern gegen 7.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die Straße Im Erdbrand in Richtung B213. Anschließend beabsichtigte er nach rechts auf die B213 abzubiegen und übersah dabei den von links fahrenden 59-jährigen Fahrer eines PocketBike welcher den Radweg entlang der B213 in Richtung Lohne fuhr. Daraufhin stürzte der 59-Jährige und verletzte sich schwer. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt in einem weißen PKW fort. Der 59-Jährige begab sich zunächst zu seiner Arbeitsstelle in Lohne, wo er jedoch aufgrund der Schmerzen zusammensackte und nach Erstversorgung durch die Kollegen ins Krankenhaus kam.

