POL-EL: Wietmarschen - 21-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Haren (ots) - Gestern Abend wurde in Haren in der Straße "Tinner Weg" ein 67-Jähriger in seiner Wohnung leblos aufgefunden. Die genaue Todesursache ist bislang noch unklar. Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen. Dabei wurden auch mehrere Personen zur Befragung auf das Polizeikommissariat nach Meppen ...

