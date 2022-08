POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Unbekannte beschädigen Schulgebäude - Zeugen gesucht!

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Montag, 19:00 Uhr, auf Dienstag, 06:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Küchenstudio in der Lorscher Straße. Mehrere bisher unbekannte Täter überstiegen einen Zaun an der Weststeite des Geländes und gelangten so auf die Ausstellungsfläche im Außenbereich des Studios. Dort wurden zwei Outdoor-Küchen ...

mehr