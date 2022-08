Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Küchenstudio - Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag, 19:00 Uhr, auf Dienstag, 06:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Küchenstudio in der Lorscher Straße. Mehrere bisher unbekannte Täter überstiegen einen Zaun an der Weststeite des Geländes und gelangten so auf die Ausstellungsfläche im Außenbereich des Studios. Dort wurden zwei Outdoor-Küchen unter anderem samt Kühlschrank, Keramik-Grill, Spüle mit Armaturen und Schränken sowie Arbeitsplatte demontiert und durch die Unbekannten abtransportiert. Hierzu nutzten diese vermutlich innerhalb des Geländes einen mitgebrachten Sackkarren und hoben die Gegenstände über den etwa 1,30m hohen Zaun. Von dort wurden die Gegenstände dann vermutlich mittels eines Fahrzeugs über den parallel zur B38 verlaufenden Wirtschaftsweg abtransportiert. Da die Täter Teile zurückließen wird derzeit davon ausgegangen, dass diese möglicherweise bei der Tat gestört wurden.

Es entstand ein Diebstahls- und Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06201 1003-0 zu melden.

