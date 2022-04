Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 18-jähriger Kradfahrer nach Sturz leichtverletzt

Dielkirchen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochabend wurde ein 18-jähriger Kradfahrer aus dem Donnersbergkreis bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 385 leicht verletzt. Der junge Mann stürzte wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zwischen Dielkirchen und Ransweiler in einer Linkskurve, verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde beschädigt. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehren verschiedener Ortschaften und die Polizei beteiligt. |pirok

