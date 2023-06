Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisierter Unfallverursacher nächtigt im Polizeigewahrsam

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 23.06.2023, gegen 22:45 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Mann in der Kärntner Straße dreimal mit seinem Opel gegen eine Straßenlaterne. Sowohl am Fahrzeug als auch an der Laterne entstand hierdurch ein Sachschaden der sich insgesamt auf rund 3.500EUR beläuft. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der 30-Jährige zu Fuß von der Örtlichkeit. Durch detaillierte Zeugenangaben konnten Polizeikräfte den Fahrer schnell ermitteln. Bei dessen Antreffen stellte die Polizeistreife fest, dass der 30-Jährige alkoholisiert war. Außerdem verhielt dich der Mann durchweg aggressiv, sodass sie ihn zur Polizeidienststelle verbrachten. Dort wurde ihm zunächst eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er für den Rest der Nacht dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen den 30-Jährigen wurden Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

