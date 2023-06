Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wichtige Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 23.06.2023, gegen 22:30 Uhr, liefen zwei 32 und 40 Jahre alte Männer grölend die Richard-Dehmel-Straße in Ludwigshafen entlang. Hierbei trafen sie auf einen Mann und eine Frau, mit denen es zu einem Streit kam. Dieser Streit entwickelte sich nach kurzer Zeit derart, dass die 32 und 40 Jahre alten Männer dem Mann eine Glasflasche auf den Kopf schlugen und noch auf ihn eintraten und einschlugen, als der Mann bereits am Boden lag. Durch Polizeikräfte konnten die beiden alkoholisierten Täter festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der verletzte Mann und dessen Begleitung hatten den Tatort allerdings bereits verlassen und werden nun als wichtige Zeugen gesucht!

Wenn Sie Angaben zur Identität des Verletzten und/oder dessen weibliche Begleitung geben können oder, wenn Sie gar der Verletzte sind, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 in Verbindung zu setzten unter Telefon 0621 963-2122 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

