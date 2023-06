Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 23.06.2023, gegen 17:25 Uhr, versuchte der 45-jährige Fahrer eines Transporters in eine Parklücke in der Altriper Straße einzuparken. Hierbei touchierte er ein anderes geparktes Auto. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000EUR. Die Polizeistreife konnte bei der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch bei dem 45-jährigen Unfallverursacher feststellen. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,19 Promille, weshalb ihm anschließend bei der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

