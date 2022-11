POL-GF: Sperrung nach Unfall mit einer verletzten Person

Croya (ots) - Unbekannte entwendeten in der vergangenen Woche aus einer Baumaschine Diesel. Die Tat ereignete sich an einer Baustelle für den Glasfasernetzausbau in Croya, nahe der Bundesstraße 244, am Ortsausgang in Richtung Brome. Zum Entwenden des Kraftstoffes wurde der Deckel des Tankstutzens aufgebrochen. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 17.11.2022, 16:00 Uhr bis zum 18.11.2022, 08:00 Uhr. Die Polizei Brome hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. ...

