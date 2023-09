POL-S: Gemeinsame Verkehrssicherheitsaktion - sicher.mobil.leben

Polizeipräsidium Stuttgart

Gemeinsame Verkehrssicherheitsaktion - sicher.mobil.leben

Stuttgart (ots)

Unter dem Motto "sicher.mobil.leben" findet am Dienstag (26.09.2023) eine gemeinsame, länderübergreifende Sicherheitsaktion statt, an der sich auch das Polizeipräsidium Stuttgart beteiligt. Das diesjährige Motto der Aktion lautet "Rücksicht im Blick" und stellt insbesondere die schwächeren Verkehrsteilnehmer in den Fokus, also vor allem Fußgänger und Personen, die mit dem Fahrrad, dem Pedelec oder dem E-Scooter unterwegs sind. Im Verlauf des Tages werden unsere Kolleginnen und Kollegen an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchführen. Darüber hinaus werden Experten des Referats Prävention über die Gefahren im Straßenverkehr aufklären, die einschlägigen gesetzlichen Regelungen erläutern und für ein gegenseitiges Verständnis unter den Verkehrsteilnehmern werben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell