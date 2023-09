POL-S: Mutmaßlich Vorfahrt missachtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots) - Ein unbekannter Trickbetrüger hat am Samstag (23.09.2023) in einem Parkhaus eines Supermarktes an der Rembrandtstraße 50 Euro durch einen Geldwechseltrick erbeutet. Der Unbekannte sprach gegen 11.00 Uhr einen 84-Jährigen an und bat ihn, zwei Euro zu wechseln. Als der Senior in seinem Geldbeutel suchte, nutzte der Betrüger einen Moment der Unachtsamkeit aus und zog dem Mann einen 50 Euro ...

