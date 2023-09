Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (23.09.2023) einen 41 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Waren im Wert von rund 58 Euro aus einem Lebensmittelgeschäft an der Sophie-Tschorn-Straße gestohlen zu haben. Der 41-Jährige betrat kurz vor 18.00 Uhr das Geschäft und steckte Lebensmittel in einen mitgeführten Rucksack. Als er ohne die Ware zu bezahlen das Geschäft wieder verließ, wurde er von einem Ladendetektiv angesprochen. Der 41-Jährige trat darauf unvermittelt dem Ladendetektiv gegen das Knie, welcher das Gleichgewicht gerade noch halten konnte. Der Detektiv schlug dem Tatverdächtigen daraufhin mit der Faust in das Gesicht, wodurch dieser stürzte und festgehalten werden konnte. Der 41 Jahre alte algerische Staatsangehörige wurde am Sonntag (24.09.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, welcher den beantragten Haftbefehl erließ.

