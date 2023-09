Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Botnang (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag (23.09.2023) gegen 14.40 Uhr auf dem Oberen Kirchhaldenweg ereignet hat. Ein 53-jähriger Lenker eines schwarzen Pkw Porsche fuhr in Richtung Stuttgart-Botnang, als das Fahrzeug vermutlich aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit in einer leichten Rechtskurve ausbrach und abschließend in den Gegenverkehr schleuderte. Hierbei kollidierte er frontal mit einem Pkw Audi, der in Richtung Schloss Solitude unterwegs war. Sowohl der 46-jährige Audi-Fahrer als auch seine achtjährige Mitfahrerin erlitten bei dem Unfall nur leichte Verletzungen, der Porsche-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Die Straße Oberer Kirchhaldenweg war bis zum Ende der Unfallaufnahme bis gegen 17.15 Uhr gesperrt, es kam zu keinen besonderen Verkehrsbehinderungen. Für weitere Ermittlungen wurden der Porsche sowie der Führerschein des Unfallverursachers auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart vor Ort beschlagnahmt. Zeugen des Unfalls bzw. der vorherigen Fahrweise des Unfallverursachers werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

