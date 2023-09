Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Radfahrer tödlich verletzt - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (22.09.2023) erlitt ein Radfahrer so schwere Verletzungen, dass er in den Morgenstunden am Samstag (23.09.2023) in einem Krankenhaus verstarb. Es entstand ein Sachschaden von zirka 4.000 Euro. Ein 21-jähriger Lenker eines Pkw Smart befuhr gegen 19.30 Uhr die Wernerstraße in Richtung Steiermärker Straße, als er nach rechts auf ein Grundstück abbiegen wollte. Hierbei kam ihm ein 53-jähriger Radfahrer vermutlich auf dem Gehweg entgegen, der in Richtung Schwieberdinger Straße unterwegs war. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der 53-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus und erlag am Samstagmorgen (23.09.2023) seinen schweren Kopfverletzungen. Zur Erforschung der Unfallursache wurde über die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Gutachter an die Unfallstelle hinzugezogen, die Ermittlungen hierzu dauern an. Während der Unfallaufnahme bis gegen 22.45 Uhr war die Wernerstraße in diesem Bereich gesperrt, es kam zu keinen besonderen Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

