Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Ost (ots)

Telefontrickbetrüger haben am Freitag (22.09.2023) eine 74 Jahre alte Seniorin aus der Bergstraße um mehrere Hundert Euro Bargeld betrogen. Ein angeblicher Polizeibeamter rief die 74-Jährige gegen 15.30 Uhr an und teilte mit, dass ihre Wertsachen bei ihr zuhause auf Grund vorangegangener Einbrüche in der Nachbarschaft nicht mehr sicher seien. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger, die Seniorin davon zu überzeugen, Bargeld und Schmuck in einen Topf zu legen und an eine angebliche Polizeibeamtin auszuhändigen. Bei der Abholerin soll es sich um eine zirka 20 Jahre alte schlanke Frau mit braunen schulterlangen Haaren handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell