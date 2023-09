Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto und Stadtbahn kollidieren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Heumaden (ots)

Mehrere 10.000 Euro Schaden und eine leichtverletzte Autofahrerin sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Freitagvormittag (22.09.2023) an der Einmündung Kirchheimer Straße/Bockelstraße. Eine 58-Jährige Autofahrerin war mit ihrem Skoda Fabia gegen 10.00 Uhr in der Kirchheimer Straße Richtung Sillenbuch unterwegs. Auf Höhe der Bockelstraße bog sie nach rechts in die Bockelstraße ein. Dabei stieß sie mit einer Stadtbahn der Linie U7 zusammen, die in Richtung Ruit unterwegs war und von einem 33-Jährigen gesteuert wurde. Ersten Ermittlungen zufolge soll die Autofahrerin das Rotlicht nicht beachtet haben. Sie erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell