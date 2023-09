Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwoch (20.09.2023) in der Daimlerstraße Ecke Mercedesstraße ein Pedelecfahrer und Motorroller zusammengestoßen sind. Ein 76jähriger Mann überquerte gegen 17.30 Uhr mit seinem Pedelec an der Fußgängerfurt die Daimlerstraße Richtung Feuerwache, als er mit dem Motorroller eines 48jährigen zusammenstieß, der von der Mercedesstraße in die Daimlerstraße abbog. Der 76jährige fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Alarmierte Polizeibeamte entdeckten ihn in der Nähe der Unfallstelle. Da beide Unfallbeteiligten angaben, "Grün" gehabt zu haben, werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

