POL-S: Mutmaßlicher Drogenhändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein unbekannter Mann ist am Mittwoch (20.09.2023) in ein Mehrfamilienhaus an der Schmidener Straße eingebrochen und von einem Bewohner überrascht worden. Der Täter gelangte gegen 14.45 Uhr auf bislang unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und versuchte zunächst, zwei Kellerräume aufzubrechen. Nachdem er hierbei scheiterte, versuchte er eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss ...

