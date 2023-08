Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF für den Bereich Wolfenbüttel vom 31.08.2023

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Lagerräumlichkeiten

Wittmar, Leipziger Straße, 27.08.2023-30.08.2023

Derzeit Unbekannte haben sich zwischen dem 27.08 und dem 30.08.2023 gewaltsam Zutritt zu einem Lagergebäude in der Leipziger Straße in Wittmar verschafft. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen und im Anschluss die Räumlichkeiten durchsucht. Hier entwendeten sie diverse Lagerartikel. Was konkret entwendet wurde und wie hoch sich der Schaden beläuft, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Schladen unter Tel.: 05335 929660.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell