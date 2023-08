Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.08.2023.

Peine (ots)

Täter drangen in ein Friseurgeschäft ein.

Ilsede, Eichstraße, 26.08.2023, 14:00 Uhr-28.08.2023.

Die unbekannte Täterschaft hatte mittels eines Steines die Fensterscheibe eines Friseurgeschäftes eingeworfen und im Tatverlauf zahlreiche Arbeitsgeräte entwendet. Es entstand ein Schaden von mindestens 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilsede unter der Telefonnummer 05172/370750 entgegen.

Täter drangen in eine Schule ein.

Peine, Gerhard-Lucas-Meyer-Straße, 27.08.2023, 15:00 Uhr-28.08.2023, 07:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch Aufhebeln der Eingangstür den widerrechtlichen Zugang in das Schulgebäude und durchsuchte im Tatverlauf zahlreiche Behältnisse. Im Verlauf der Tat wurden im Objekt weitere Türen aufgehebelt. Die Polizei ermittelt, ob Gegenstände entwendet wurden. Die Schadenshöhe wird derzeit mit ca. 4.000 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05171 999-0.

Täter gelangten in eine Schule.

Peine, Im Herrenfeld, 25.08.2023, 13:30 Uhr-28.08.2023, 07:30 Uhr.

Die Täterschaft drang auf noch unbekannte Weise in den Schulkomplex ein und öffnete unter Gewaltanwendung ein Behältnis. Derzeit wird ermittelt, ob es auch zu einem Diebstahl kam. Der verursachte Schaden liegt in einer niedrigen dreistelligen Höhe. Zeugenhinweise werden von der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 entgegengenommen.

Ganzheitliche Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf eine drogen-/alkoholbedingte Beeinflussung von Fahrerinnen und Fahrern von Fahrzeugen.

1. Kontrollstelle: Peine, Am VfB-Platz.

2. Kontrollstelle: Peine, B 65/Abzweig K 31 (dortiger Parkplatz).

Kontrollzeit: 28.08.2023, 13:00-19:00 Uhr.

Die Drogenkontrollgruppe der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel führte in dem genannten Zeitraum stationäre Verkehrskontrollen an zwei Örtlichkeiten in der Stadt Peine durch.

Der Schwerpunkt lag auf dem Erkennen von drogen-/alkoholbeeinflussten Fahrerinnen und Fahrern sowie einer Ablenkung im Straßenverkehr. Annähernd 20 Polizeibeamtinnen und Beamte kontrollierten 122 Fahrzeuge.

Bei zwei Personen konnte ein Betäubungsmittelkonsum mittels eines Urintests nachgewiesen werden. In beiden Fällen wurden den Personen Blutproben entnommen. Zwei Personen waren nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Allen vier Personen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei stellte zudem 35 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest und ahndete diese. Die Polizei wird auch weiterhin ganzheitliche Verkehrskontrollen planen, da dies ein wesentlicher Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit ist.

