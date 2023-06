LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kind

Leutenberg (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 13.40 Uhr, bemerkte ein Bewohner aus Munschwitz, aufsteigenden Qualm aus einem abgestellten PKW VW. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, am Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 30 000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand auf einen technischen Defekt im Motorraum zurückzuführen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 ...

