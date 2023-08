Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF für den Bereich Wolfenbüttel vom 28.08.2023

Wolfenbüttel (ots)

Unfall zwischen PKW und Rennradfahrer

Hornburg, Schladener Straße, 27.08.2023, 14:20 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rennradfahrer und einem PKW Fahrer kam es am Nachmittag des 27.08.2023. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr der 38-Jährige Rennradfahrer die B 82 in Richtung Hornburg. Zur selben Zeit befuhr ein 88-Jähriger mit seinem Skoda die B 82 in Richtung Schladen und wollte an der Einmündung B82 / Göddeckenroder Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah er beim Abbiegevorgang den entgegenkommenden 38-Jährigen. Der Rennradfahrer prallte gegen den Skoda und verletzte sich hierbei derart, dass er in das Wolfenbütteler Klinikum verbracht wurde. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell