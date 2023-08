POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.08.2023. --Bild im Anhang

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.08.2023.

Salzgitter (ots)

Überraschung für ca. 1.300 neue Schülerinnen und Schüler in Salzgitter

Die Öffentliche Versicherung Braunschweig und die Verkehrswacht verteilen Sicherheitspakete an 24 Salzgitteraner Grundschulen

Die Öffentliche Versicherung Braunschweig und die Verkehrswacht sorgen für einen sicheren Schulweg für insgesamt ca. 1.300 Salzgitteraner Erstklässlerinnen und Erstklässler: In einer gemeinsamen Aktion bekommen 24 Grundschulen in Salzgitter Sicherheitspakete als Geschenk für die neuen Schülerinnen und Schüler überreicht. Die Übergabe hat am 25. August in der Grundschule am See in Lebenstedt stattgefunden.

Frau Neugebauer, Schulleiterin der Grundschule Am See, begrüßte die anwesenden Gäste und bedankte sich für die Sicherheitspakete. Es wurde Grußworte von Herrn Werner, Leiter der Schulverwaltung der Stadt Salzgitter, Herrn PHK Steinke, Sachbearbeiter Verkehr der Polizeiinspektion Salzgitter, Herrn Frenzel, Bezirksdirektion der Öffentlichen Versicherung Wolfenbüttel/Salzgitter und Herrn Müller, 1. Vorsitzender der Verkehrswacht Salzgitter e.V., gesprochen.

In der Box befinden sich reflektierende Kinderwarnwesten für eine bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Außerdem ist auch ein von der Öffentlichen und der Verkehrswacht gestaltetes Malbuch enthalten, das den Kindern spielerisch ein sicheres Verhalten vermittelt und mögliche Gefahren auf dem Schulweg sichtbar macht.

Frau Lacey, Verkehrssicherheitsberaterin im Präventionsteam der Polizeiinspektion Salzgitter hat die Sicherheitspakete in Salzgitter entgegengenommen: "Für uns ist der Schulstart jedes Jahr ein ganz zentrales Thema - viele neuen Schülerinnen und Schüler sind zum ersten Mal allein unterwegs, teilweise morgens in der Dämmerung. Dank der tollen und langjährigen Partnerschaft mit der Öffentlichen vor Ort können wir auch in diesem Jahr für diese Gefahr sensibilisieren und vor allem unsere Kinder spielerisch den Schulweg sicherer gestalten."

