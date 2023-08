Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 26.08.2023

Wolfenbüttel (ots)

Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Lindener Str. 22, 38300 Wolfenbüttel

Bearbeitet von: PHK Baesecke

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen  05331/933- 0 38300 Wolfenbüttel 26.08.2023  05331/933- 150

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 26. August 2023:

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelecfahrer

Stadtgebiet Wolfenbüttel - Ahlumer Straße - Ecke Schweigerstraße -dortiger Kreisverkehr Freitag, 25.08.2023, 17:53 Uhr

Zum oben genannten Zeitpunkt kam es an der gen. Örtlichkeit zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Ein 59-jähriger Kraftfahrzeugführer aus dem Landkreis Helmstedt befuhr die Landesstraße 627 aus WF-Ahlum kommend in Richtung Wolfenbüttel, der Pedelecfahrer durchfuhr den Kreisverkehr aus der Schweigerstraße kommend weiter in Richtung Södekamp. Der Pkw-Führer übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den vorfahrtberechtigten Pedelecfahrer, sodass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Infolge dessen fiel der Pedelecfahrer über den Lenker nach vorn auf die Fahrbahn und auf den Kopf. Dadurch zog er sich schwere Verletzungen zu - die Person wurde im Anschluss mittels Rettungswagen einer Klinik in Braunschweig zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden - während der Unfallaufnahme kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen.

Brand von Strohballen

Landkreis Wolfenbüttel - Kreisstraße 513 - zwischen Schöppenstedt und Groß Vahlberg Samstag, 26.08.2023, 03:18 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es im Landkreis Wolfenbüttel, an der Kreisstraße 513, zwischen den Ortschaften Schöppenstedt und Groß Vahlberg zu einem Brand von ca. 60 Strohballen, welche auf einem angrenzenden Feld aufgestapelt gelagert waren. Die freiwilligen Feuerwehren aus Schöppenstedt und Gr. Vahlberg löschten den Brand. Unterstützt wurden diese dabei vom geschädigten Landwirt, welcher die Ballen auseinanderzog.

Das Feuer brach aus bislang unbekannter Ursache aus - die genaue Schadenshöhe ist zur Zeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise dazu bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0

.....................

Baesecke, PHK

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell