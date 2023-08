Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 27. August 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Samstag, 26.08.2023, 15:37 Uhr 38304 Wolfenbüttel, K90, Adersheimer Straße

Am Samstag, 26.08.2023, führten Polizeibeamte: innen des PK Wolfenbüttel auf der Adersheimer Straße, K90, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Bei der Kontrolle eines Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Diese war ihm schon im Jahr 2022 entzogen worden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

2023 01 108 671

Brand von Heuballen

Samstag, 26.08.2023, 03:18 Uhr 38170 Schöppenstedt, Groß Vahlberger Straße, K513

Am frühen Samstagmorgen, 26.08.2023, gg. 03:18 Uhr, entdeckten namentlich feststehende Zeugen auf einem Feld an der K513, Groß Vahlberger Straße, eine große Anzahl brennender Heuballen. Diese waren zum Abtransport am Feldrand gestapelt worden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Heuballen von unbekannten Täter/n in Brand gesetzt worden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schöppenstedt unter 05332 / 94654-0 oder das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

2023 01 107 485

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Sonntag, 27.08.2023, gg. 01:35 Uhr 38173 Sickte, L631

Am Sonntagmorgen, gg. 01:35 Uhr, bemerkte eine Zeugin zwei Jugendliche auf der L631, die Leitpfosten aus der Verankerung rissen auf die Fahrbahn warfen. Die Jugendlichen entfernten sich vom Ort, nachdem sie von der Zeugin angesprochen worden waren. Die Zeugin räumte die Leitpfosten von der Fahrbahn. Das mutwillige Entfernen von Leitpfosten stellt eine Beschädigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln dar.

Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schöppenstedt unter 05332 / 94654-0 oder das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

2023 01 110 470

