Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gemeinschädliche Sachbeschädigung an Wegekreuz/ Polizei sucht Zeugen -

Selfkant-Saeffelen (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom Sonntag, 30. Juli, 12:00 Uhr, und Montag, 31. Juli, 5.50 Uhr, das Wegekreuz auf der Friedhofstraße in Saeffelen. (Wir berichteten darüber mit PB Nr. 212 von Dienstag, 1. August 2023) Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

