Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht/ Zeuge gesucht

Wegberg (ots)

Am Dienstag (1. August) ereignete sich gegen 20.45 Uhr auf der Rather Straße ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 16-jähriger Wegberger fuhr mit seinem Fahrrad auf der Rather Straße, als sich von hinten ein Fahrzeug näherte. Der Wagen überholte den Schüler mit so geringem Abstand, dass dieser gegen den Bordstein stieß und zu Boden fiel. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die später ärztlich behandelt werden mussten. Der Fahrer des großen Fahrzeugs, das wie ein Transporter aussah, fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge hielt an und fragte den Jungen, ob er einen Rettungswagen bräuchte. Da der Junge ablehnte, fuhr der Zeuge weiter. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei diesen Mann sowie weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Der Zeuge war etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatte hellbraune oder blonde mittellange Haare, die er hochgestylt trug und trug ein hellblaues T-Shirt. Er war mit einem Pkw in einer hellen Farbe unterwegs und hatte vermutlich ein Mönchengladbacher Kennzeichen (MG-). Dieser Mann, sowie weitere Unfallzeugen, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg in Verbindung zu setzen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell