Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann nach räuberischem Diebstahl vorläufig festgenommen

Wassenberg (ots)

Am Dienstag, 1. August, verließ gegen 13.40 Uhr ein Mann einen Verbrauchermarkt an der Erkelenzer Straße, ohne die Ware zu bezahlen, die er in seinen Rucksack gesteckt hatte. Daraufhin folgte ihm der Geschäftsführer und verlangte die Herausgabe der Ware. Als er den Mann am Arm festhalten wollte, schlug dieser ihm mit der Faust ins Gesicht, so dass seine Brille zerbrach. Anschließend flüchtete der Ladendieb zu Fuß in Richtung ZOB. Ein Zeuge sprach den Täter an und wollte ihn beruhigen, woraufhin der Mann den Zeugen bedrohte. Der Mann konnte kurz darauf durch hinzu gerufene Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich um einen 53-jährigen Mann, der während der Tat augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Rucksack sichergestellt. Die Beamten fertigten zudem eine Anzeige.

