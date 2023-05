Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Kradfahrerin

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch den 17.05.2023, gegen 09:30 h, befuhr eine 20-jährige Kradfahrerin aus Ennepetal, die Loher Straße, in Fahrtrichtung Hagener Straße. Ein 66-jähriger Pkw Fahrer ebenfalls aus Ennepetal, befuhr die Loher Straße in Fahrtrichtung Neustraße. In Höhe der Einmündung zur Lohernockenstraße, beabsichtigte die Kradfahrerin nach links in diese einzubiegen. Hierbei unterschätzte sie die Geschwindigkeit des ihr entgegenkommenden Pkw Hyundai. Es folgte auf der Fahrspur des Pkw-Fahrers ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall auf den Pkw erlitt die Kradfahrerin leichte Verletzungen. Sie wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen einem nahelegendem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell