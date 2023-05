POL-EN: Auffahrunfall wegen Unachtsamkeit durch Smartphone

Wetter (ots) - Ein 28-jähriger Wetteraner war in Begleitung einer Freundin gegen 0:30 Uhr in der Nacht auf Sonntag (14.05.) in der Innenstadt (Kaiserstraße) unterwegs. Zwei bislang unbekannte Männer sprachen die beiden an und es kam zu verbalen Streitigkeiten aufgrund einer mutmaßlichen Beleidigung. Diese endete in einer körperlichen Auseinandersetzung der drei Männer, wobei der 28-Jährige u.a. mit Fäusten ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend entwendeten sie ...

mehr