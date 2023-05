Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwer verletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall

Sprockhövel (ots)

Gegen 08:25 Uhr beabsichtigte am vergangenen Dienstag (16.05.) eine 20-jährige Frau aus Duisburg in ihrem Kleintransporter von der Straße Nikolaus-Groß-Platz ausgehend nach rechts in die Straße Rathausplatz einzubiegen. Dabei übersah sie einen 20-jährigen Motorradfahrer aus Gevelsberg, der auf seiner Honda in Richtung Hiddinghausen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Gevelsberger erlitt eine Verletzung am Bein und wurde ins Krankenhaus verbracht. Der Pkw verblieb verkehrsbereit, das Motorrad musste abgeschleppt werden.

