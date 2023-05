Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Raub in der Innenstadt

Wetter (ots)

Ein 28-jähriger Wetteraner war in Begleitung einer Freundin gegen 0:30 Uhr in der Nacht auf Sonntag (14.05.) in der Innenstadt (Kaiserstraße) unterwegs. Zwei bislang unbekannte Männer sprachen die beiden an und es kam zu verbalen Streitigkeiten aufgrund einer mutmaßlichen Beleidigung. Diese endete in einer körperlichen Auseinandersetzung der drei Männer, wobei der 28-Jährige u.a. mit Fäusten ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend entwendeten sie dem Wetteraner die Geldbörse, Bluetooth-Kopfhörer sowie den Haustürschlüssel. Zwei Zeugen, die ebenfalls in der Innenstadt zugegen waren, eilten ihm zur Hilfe, woraufhin die beiden Tatverdächtigen ebenfalls auf sie losgingen. Anschließend ließen sie von den Geschädigten ab und flüchteten von der Örtlichkeit in Richtung Wetteraner Bahnhof.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - dunkle Haare - 185cm groß - drei-Tage-Bart - rote Jacke - dunkle Hose

- männlich - dunkle Haare - 175cm groß - weißer Pullover - schwarze Hose - schwarze Schuhe

