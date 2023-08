Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbrüche

Wegberg (ots)

In Ellinghoven wurde am 1. August (Dienstag), zwischen 16 Uhr und 17.20 Uhr, ein auf einem Waldparkplatz parkender Pkw aufgebrochen. Die Täter schlugen die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Aus dem Innenraum stahlen sie eine Geldbörse mit Bargeld und Personalpapieren. In Dahlheim wurde ebenfalls ein auf einem Waldparkplatz parkender Pkw aufgebrochen und eine Handtasche daraus entwendet. Diese Tat wurde am 1. August (Dienstag), zwischen 19 Uhr und 20.15 Uhr begangen.

