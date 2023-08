POL-HS: Einbruch in Kühlanhänger

Wassenberg (ots) - Eine Grundschule an der Kirchstraße war das Ziel unbekannter Einbrecher. Diese drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein und versuchten in den Heizungsraum zu gelangen, was jedoch nicht gelang. Ob die Täter etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Tat wurde zwischen Sonntag (30. Juli), 8 Uhr, und Montag (31. Juli), 8.45 Uhr, begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: ...

