POL-HS: Werkzeugdiebstahl aus Lkw

Wegberg-Moorshoven (ots) - Mehrere Kästen mit Bienenköniginnen wurden von ihrem Aufstellort am Grenzlandring entwendet. Die Tatzeit lag zwischen 18.30 Uhr am Sonntag, 30. Juli und 14 Uhr am Montag, 31. Juli. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

