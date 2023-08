POL-HS: Kabeldiebstahl aus Baucontainer

Geilenkirchen-Tripsrath (ots) - Am Montag (31. Juli), gegen 16.30 Uhr, kam es auf dem Uetterather Weg in Geilenkirchen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelecfahrer verletzt wurde. Der 34-Jährige gab an, er habe den Feldweg in Richtung Tripsrath befahren, als ihm ein Pkw entgegen kam. Dieser sei auf Höhe des Pedelecfahrers immer weiter nach links gefahren, so ...

mehr