Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag sind die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Gegen 15:45 Uhr wollte der Fahrer eines grauen Ford Mondeo am Offenburger Ei auf die Autobahn in Richtung Karlsruhe fahren. Auf der Autobahnauffahrt kam das Fahrzeug durch die nasse Fahrbahn ins Schleudern und beschädigte die Leitplanke. Da noch nicht alle Umstände des Verkehrsunfalls geklärt sind, werden Zeugen gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Offenburg unter 0781 21-4200 oder offenburg.vd@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

/mz

